Борис Кубай рассказал, чего стоит ждать приморцам от тайфуна "Конг-рей"

Облачный шлейф тайфуна "Конг-рей" может задеть крайний юг и восточную часть Приморья, заявил в интервью сайту Примпогода руководитель Примгидромета Борис Кубай.

"На сегодняшний день это уже супертайфун, атмосферное давление в его центре чрезвычайно низкое — 915 гПа. Планы своего перемещения он постепенно начал менять: не дойдя до острова Тайвань, он будет поворачивать на север в направлении Корейского пролива. Там он окажется 6 октября, и главный удар стихии примут на себя южные Японские острова и Южная Корея. Здесь тайфун оставит львиную долю своей энергии. А теперь самое главное.

Чтобы тайфун в октябре вышел с Корейского пролива на территорию Приморского края одного его желания и усилий мало. В наших широтах активно включается тропосфера, вернее, господствующая на данный момент циркуляция в тропосфере. Сегодня термо-барические условия в тропосфере складываются так, что тайфун, поддавшись её циркуляции, будет смещаться над Японским морем всё более и более отклоняясь на восток и ускоряясь. Перевалив южную часть Корейского полуострова вечером 6 октября, тайфун, скорее всего, рано утром 7 октября выйдет на центральную часть Японского моря и к середине дня окажется вблизи острова Хоккайдо, а к вечеру будет в юго-западной части Охотского моря.

Проходя над центральной частью Японского моря, облачный шлейф "Конг-рей" может задеть крайний юг и восточную часть Приморья. Здесь утром и в первой половине дня пройдут дожди различной интенсивности. Максимум осадков (30-40 мм) может прийтись на территорию от Преображения до Ольги. На этом участке возможен и максимальный ветер (до 100 км/ч). Высота волн в Японском море может достигать 4–4,5 метров.", - цитируют "Вести:Приморье" главного синоптика края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]