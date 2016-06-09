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Партия замороженных цыплят, зараженных особо опасными бактериями, выявлена в Приморье

Партия замороженных цыплят, зараженных особо опасными бактериями, выявлена в Приморье

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории выявила крупную партию замороженных цыплят, зараженных опасными бактериями, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"В результате лабораторных испытаний в пробах партии замороженных тушек цыплят-бройлеров выявлена листерия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий вес партии куриного мяса составил около 500 кг.

По данным пресс-службы, после получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии "Веста", а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии "Сирано"

Listeria monocytogenes - вид грамположительных бактерий, возбудитель смертельно опасного заболевания человека - листериоза. За последние годы число отравлений, вызванных листериями, значительно выросло. Особенно опасны такие отравления для беременных женщин, детей и пожилых людей. Листерии обычно живут в почве, вследствие чего могут инфицировать животных. Употребление в пищу зараженного мяса опасно для человека.

Листерии считаются особо опасными, так как эти бактерии способны выжить при низкой температуре.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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