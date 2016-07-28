В Думу Владивостока поступило заявление от главы города об отставке по собственному желанию

В среду, 3 октября, в Думе города Владивостока зарегистрировано заявление главы города Владивостока Веркеенко В.В. об отставке с должности главы города Владивостока по собственному желанию с 11 октября 2018 года. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу представительного органа власти столицы Приморья. Там же пояснили порядок и сроки выбора нового мэра Владивостока.

В случае досрочного прекращения полномочий главы города Владивостока проводится конкурс на замещение должности главы города Владивостока, порядок проведения которого содержится в муниципальном правовом акте города Владивостока от 11.05.2016 № 270-МПА «Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока». Согласно данного положения Дума города Владивостока должна принять решение по вопросу об избрании главы города Владивостока не позднее 55 календарных дней со дня окончания срока полномочий главы городского округа.

Напоминаем, что в соответствии с положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока Думой города Владивостока будет сформирована конкурсная комиссия в составе 8 человек, в которую войдут на паритетных началах 4 члена комиссии, назначенных Думой города Владивостока, а также 4 члена комиссии, назначенных Губернатором Приморского края.

Согласно положению о конкурсе, желающие побороться за кресло мэра должны предоставить комиссии комплект документов. Помимо анкеты и заявления на участие, понадобятся копии паспорта, документа об образовании, трудовой книжки, страхового свидетельства, ИНН, военного билета (для мужчин), а также сведения о размерах и источниках доходов.

Есть возрастной ценз − 21 год, и запрет на участие осужденных за уголовные преступления и некоторые административные правонарушения.

После подачи заявлений от кандидатов члены комиссии проверяют достоверность сведений и их соответствие требованиям. Второй этап − индивидуальное собеседование, на котором комиссия оценивает профессиональные и личностные качества, умения, знания и навыки. У каждого кандидата будет пять минут для выступления и пять минут на вопросы комиссии.

По результатам конкурса конкурсная комиссия примет решение о представлении на рассмотрение Думы города Владивостока не менее 2 кандидатов для избрания главой города Владивостока. Решением Думы города Владивостока из предложенных конкурсной комиссией кандидатов будет избран глава города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]