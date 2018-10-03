Новости Общество Спорт

QR Код этой страницы
Вчера, 23:26
  0

«Адмирал» выгулял нового маскота* (фото)

«Адмирал» выгулял нового маскота* (фото)

Фото: instagram.com/hcadmiral

3 октября хоккейный клуб «Адмирал» (Владивосток) перед домашним матчем с екатеринбургским "Автомобилистом" представил новый талисман команды - моржа Мишу.

«„Пиратыча“ проводили на заслуженный отдых, встречаем Моржа Мишу!!!» — написала пресс-служба клуба в Instagram.

Новый талисман пока не принес удачу владивостокской команде «Адмирал» проиграл «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:5.

*Маскот (фр. mascotte) — термин, которым называют любого живого или вымышленного персонажа или предмет-талисман, ассоциируемого с какой-либо группой людей: школой, спортивной командой, воинским подразделением (особенно в США), музыкальной группой, компанией, или каким-нибудь продуктом. Это своеобразный пережиток тотемизма, так как считается (часто не всерьёз), что маскот — приносит команде удачу.


Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря