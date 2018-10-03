«Адмирал» выгулял нового маскота* (фото)
3 октября хоккейный клуб «Адмирал» (Владивосток) перед домашним матчем с екатеринбургским "Автомобилистом" представил новый талисман команды - моржа Мишу.
«„Пиратыча“ проводили на заслуженный отдых, встречаем Моржа Мишу!!!» — написала пресс-служба клуба в Instagram.
Новый талисман пока не принес удачу владивостокской команде «Адмирал» проиграл «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:5.
*Маскот (фр. mascotte) — термин, которым называют любого живого или вымышленного персонажа или предмет-талисман, ассоциируемого с какой-либо группой людей: школой, спортивной командой, воинским подразделением (особенно в США), музыкальной группой, компанией, или каким-нибудь продуктом. Это своеобразный пережиток тотемизма, так как считается (часто не всерьёз), что маскот — приносит команде удачу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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