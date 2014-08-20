Правительство утвердило перенос выходных в 2019 году
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году: в новогодние праздники россияне будут отдыхать десять дней подряд, в мае — дважды по несколько дней. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ, сообщают "Вести:Приморье"
Как следует из документа, выходные дни пятое и шестое января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на второе, третье и десятое мая.
Таким образом, новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по восьмое января. На День защитника Отечества нерабочими будут два дня — 23 и 24 февраля, на Международный женский день — три: с восьмого по десятое марта. В мае россиян ждут пятидневные каникулы — с первого по пятое мая, а затем еще четыре выходных дня в честь Дня Победы — с девятого по 12 мая.
Выходным также будет День России — 12 июня, а на День народного единства выпадают три дня отдыха — со второго по четвертое ноября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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