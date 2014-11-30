Эксперты предложили сократить вдвое число нерабочих дней в России
Число нерабочих праздничных дней слишком велико и препятствует росту экономики страны, поэтому его следует сократить вдвое. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал советник Института современного развития Никита Масленников, сообщают "Вести:Приморье"
"Здесь есть вопросы очень серьезные. <…> Но это одна из точек зрения, и я так понимаю, не слишком популярная", — сказал он.
По его словам, эта тема требует серьезного обсуждения.
"Мы слишком расточительны в своем времени, которого у нас не так много для того, чтобы обеспечить хотя бы через три года рост (ВВП. — Прим. ред.) около 3%, о котором сегодня говорил премьер в правительстве. Если мы этого не добьемся, мы можем экономически опоздать, потому что весь остальной… мир резко уйдет вперед, а мы так и останемся в своем полутора- двухпроцентном гетто", — отметил эксперт.
По мнению Масленникова, россияне чересчур много отдыхают и расслабляются.
"Вместе с тем наши задачи, в том числе национальные цели до 2024 года требуют гораздо большей собранности, ответственности, целеустремленности. Причем ладно бы это были какие-то праздники отраслевые, общезначимые, такие, как День защитника Отечества, даже День материнства и детства и прочие, но когда у нас превращается уже в декады — в январскую и майскую — это уже становится национальным спортом", — добавил он.
В свою очередь, глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский выразил противоположное мнение: нужно сохранить продолжительные новогодние выходные для россиян.
"Многовато, конечно, но с детьми что делать? Новогодние праздники уже стали доброй традицией, каникулами с семейным укладом", — сказал Рязанский РИА Новости.
Он подчеркнул, что люди уже привыкли что-то планировать в рамках новогодних выходных — семейный отдых, поездки к родным и так далее.
"Если родители раньше выйдут на работу, тогда нужно организовывать больше мест отдыха для детей. Поскольку ребята, оставшиеся без внимания родителей, — это не безопасно", — сказал сенатор.
Его поддержал коллега Игорь Фомин. Он заявил, что нет прямой зависимости производительности труда от праздничных каникул.
"Подход, при котором производительность труда определяется, исходя из продолжительности рабочего времени, — якобы чем меньше люди будут отдыхать, тем выше будет производительность, — это устаревший подход", — заявил он в эфире радио Sputnik.
По словам сенатора, для повышения производительности нужно развивать современные технологии.
"Некоторые говорят, что для повышения производительности нужно уменьшить количество праздников, увеличить продолжительность рабочего дня — мне кажется, это неправильно", — заключил Фомин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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