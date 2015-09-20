Пассажиры оказались заблокированными в загоревшемся автобусе

4 октября утром на проспекте 100 лет Владивостоку загорелся пасажирский автобус.

Как сообщают пользователи социальных сетей, водитель выбежал из автобуса и начал его тушить, забыв при этом открыть дверь для эвакуации пассажиров.

О пострадавших не сообщается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]