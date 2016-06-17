Власти Приморья готовятся "купировать" угрозы тайфуна "Конг-рей"

Ухудшение погодных условий ожидается в Приморье на предстоящих выходных, 6 и 7 октября. В воскресенье над территорией Приморья будут смещаться атмосферные фронты амурского циклона и вызовут в отдельных районах края дожди. В случае необходимости все службы жизнеобеспечения Приморского края будут приведены в режим повышенной готовности.

Как прогнозирует Примгидромет, днем в воскресенье тайфун «Конг-рей» выйдет на центральную часть Японского моря и пройдет над его акваторией в северо-восточном направлении. Он накроет восточную половину Приморья, интенсивность дождей здесь увеличится. На побережье усилится северный ветер. Из-за дождей ночная температура повысится, а дневная понизится на 3-6 градусов.

Работники подразделений противопожарной службы Приморского края и спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы готовы оказать помощь населению в случае ухудшения погодной обстановки в муниципальных образованиях.

По словам директора ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Юрия Журавеля, в настоящее время определяются районы, наиболее подверженные воздействию непогоды.

«По прогнозам этими районами могут стать Лазовский или Ольгинский. Группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы и автомобили КАМАЗ находятся в готовности к отправке. На вооружении спасателей имеется все необходимое оборудование для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, в том числе генераторы, осветительные установки и лодки», – сообщил руководитель ведомства.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации регионального характера продолжает действовать в границах 16 муниципалитетов Приморья: Уссурийского, Лесозаводского городских округов, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Тернейского, Черниговского, Шкотовского, Яковлевского, Ханкайского, Чугуевского, Пограничного и Кировского районов. Накануне краевой режим ЧС был снят в Партизанском районе.

В Приморье продолжают работать 103 оценочные комиссии. 7 745 жителей края уже получили материальную помощь за порчу, утрату имущества или урожая из-за проливных дождей, прошедших в августе-сентябре. Сумма выплат из краевого бюджета на сегодняшний день составляет 115,9 миллиона рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]