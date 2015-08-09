Житель Владивостока умудрился украсть 8 тонн красной икры

В краевом центре вынесен приговор по делу о хищении крупной партии икры стоимостью свыше 7 млн рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Приговором Первомайского районного суда г. Владивостока гр-н К., 1982 года рождения, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как установлено в судебном заседании, фигурант путем обмана, используя поддельные документы, похитил свыше 7,8 тыс. кг рыбопродукции. Так, заведомо зная, что на складе в районе ул. Калинина г. Владивостока с целью реализации оптовым покупателям хранится крупная партия икры, злоумышленник решил незаконно завладеть указанной продукцией.

Воспользовавшись тем, что после первой покупки икры у него остались документы с реквизитами компании, осуществлявшей сбыт рыбной продукции, фигурант изготовил подложные счет-фактуру и накладную, свидетельствовавшие о якобы произведенной им оплате 7 820 кг икры кеты. Представив указанные документы на склад, лжепокупателю была отгружена крупная партия продукции общей стоимостью 7 млн 429 тыс. рублей, которой он распорядился по собственному усмотрению.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 4 года лишения свободы. В соответствии со ст. 53.1 УК РФ суд заменил осужденному указанный вид наказания на принудительные работы в исправительном центре. За потерпевшими признано право на возмещение материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]