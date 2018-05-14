Кожемяко обратился ко всем потенциальным кандидатам на выборах губернатора Приморья
Краевой парламент принял законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах губернатора. За внесение изменений в избирательный кодекс Приморья проголосовало большинство депутатов. Напомним, что ранее претендовать на пост главы региона могли только кандидаты от партий.
Дата повторных выборов губернатора пока не утверждена. Ожидается, что это решение будет принято на внеочередном заседании Законодательного собрания 16 октября. Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко завил о том, что будет баллотироваться как самовыдвиженец.
Олег Кожемяко, врио губернатора Приморья: "Я решил идти на выборы, как кандидат всех приморцев, без политических пристрастий. Я призываю всех потенциальных участников выборов губернатора Приморья последовать моему примеру, не прятаться за политические партии, а представлять интересы всех жителей края"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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