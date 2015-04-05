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Сегодня, 14:11
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Олег Кожемяко рассказал о причинах своего ухода с должности губернатора Сахалинской области

Фото: ria.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко дал интервью государственной телерадиокомпании «Сахалин-Курилы». В беседе с нашими сахалинскими коллегами он объяснил причины своего решения участвовать в выборах губернатора Приморского края и подвёл некоторые итоги своей работы на посту главы Сахалинской области.

Это интервью смотрите сегодня на телеканале Россия 24, после информационного выпуска новостей в 22.30, а также на телеканале «Восток 24» после 21.00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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