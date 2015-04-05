Олег Кожемяко: Оставить должность губернатора Сахалина было не простым решением
Врио губернатора Приморского края, экс-губернатор Сахалинской области дал большое интервью ГТРК "Сахалин". Олег Кожемяко рассказал, что решение покинуть Сахалин было непростым, но поступить по другому, как государственный человек, он не мог.
Экс-губернатора Сахалина отметил, что островной регион имеет "хороший запас прочности". "Программы, которые мы запустили еще в 2015 году дали свои плоды. И еще дадут в будущем. На Сахалине у меня остается много друзей, с которыми продолжу общаться"
Интервью с Олегом Кожемяко нам предоставили коллеги с ГТРК "Сахалин".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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