Водитель Toyota Starlet погиб в ДТП в Шкотовском районе Приморья
ДТП случилось в районе 73 км автодороги Артём - Находка - п.Восточный.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД по Приморскому краю, по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Starlet выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, а в последствии с Nissan X-Trail.
В результате автоаварии водитель Toyota Starlet скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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