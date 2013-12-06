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Водитель Toyota Starlet погиб в ДТП в Шкотовском районе Приморья

Водитель Toyota Starlet погиб в ДТП в Шкотовском районе Приморья

Фото: newsvostok.ru

ДТП случилось в районе 73 км автодороги Артём - Находка - п.Восточный.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД по Приморскому краю, по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Starlet выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, а в последствии с Nissan X-Trail.

В результате автоаварии водитель Toyota Starlet скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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