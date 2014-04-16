До конца рабочей недели приморцы смогут наслаждаться хорошей погодой

Сегодня, 4 октября, и в ближайшие сутки антициклон будет хозяйничать над территорией Приморья. В крае сохранится спокойная и достаточно комфортная погода, вероятность осадков нулевая. Минимальные температуры во многих районах станут ещё ниже. Максимальные останутся на уровне предыдущих суток, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

Во Владивостоке вчерашний день выдался погожим и солнечным. Днём воздух прогрелся до +20…+23 °C. В ночные часы столбики термометров опустились до +11…+14 °C.

До конца рабочей недели погода продолжит радовать жителей и гостей города. Температурный фон существенно не изменится.

В отличие от рабочей недели в ближайшие выходные дни синоптическая ситуация в Приморском крае будет нестабильной. Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, в субботу осадков не ожидается. Ночь под влиянием поля повышенного атмосферного давления ещё будет прохладной. Минимальная температура воздуха +2…+10 °C, на северо-востоке до −4 °C. Тепло только на южном побережье, до +14 °C. Днём Приморье окажется в тёплом секторе циклона, смещающегося над Амурской областью. Обойдётся без осадков и будет достаточно тепло, воздух прогреется до +19…+24 °C. В воскресенье синоптическая обстановка поменяется.

7 октября над территорией Приморья будут смещаться атмосферные фронты амурского циклона и вызовут в отдельных районах края дожди. Днём тайфун «Конг-рей» выйдет на центральную часть Японского моря и пройдёт над его акваторией в северо-восточном направлении. Облачная шапка вихря накроет восточную половину Приморья, интенсивность дождей здесь увеличится. На побережье усилится северный ветер. Из-за дождей ночная температура повысится, а дневная понизится на 3–6 градусов.

Во Владивостоке в субботу погода ожидается хорошей и без осадков. Минимальная температура составит +12…+14 °C, максимальная +17…+20 °C. В воскресенье погода будет похуже. Облаков над городом прибавится, возможен небольшой дождь в основном в ночь с субботы на воскресенье, усилится северный ветер. Температурный фон понизится на 1–3 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]