Сибирский медведь впервые прилетел во Владивосток на самолете для участия в шествии в честь Дня тигра

Авиакомпания «Аврора» впервые в истории перевезла на борту сибирского медведя – лицо бренда I’m Siberian. Он прилетел на Фестиваль тайги и принял участие в шествии на День тигра.

Сибиряк зарегистрировался на рейс в аэропорту Толмачёво в Новосибирске, сдал багаж, прошёл пограничный контроль, и всё это не снимая шкуры. В самолёте медведь вызвал бурную реакцию у пассажиров, но капитан воздушного судна поспешил успокоить их: «При встрече с сибирским медведем на борту воздушного судна сохраняйте спокойствие: медведи, пользующиеся услугами авиакомпании «Аврора», не кусают пассажиров во время полёта».

Сделать из обычного полёта перфоманс – давняя мечта автора проекта по современной популяризации Сибири на глобальном уровне I’m Siberian Владимира Черепанова. По словам Владимира, ранее ни одна авиакомпания не соглашалась на эту авантюру. Сотрудникам «Авроры» удалось договориться со службой безопасности двух аэропортов, чтобы осуществить задумку:

«С помощью авиакомпании Аврора мы сумели впервые поднять в небо медведя! Он полностью прошел досмотр, контроль, стерильную зону, зашёл в салон самолета. Его представили, ему хлопали. В итоге получилось интересное событие», – комментирует Владимир Черепанов, автор проекта по современной популяризации Сибири на глобальном уровне I’m Siberian.

Медведь принял участие в шествии на День тигра во Владивостоке и улетел в родную Сибирь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]