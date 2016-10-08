Анонс на 5 октября

5 октября в 10.00 во Владивостоке в Ботанический саду-институте ДВО РАН (Маковского, 142) – выставка-продажа японских древовидных пионов.

5 октября в 16.00 во Владивостоке в парке Минного городка − мастер-класс по гимнастике цигун для пожилых людей.

5 октября в 19.00 в Пушкинском театре Владивостока (Пушкинская, 27) – спектакль «История одного убийства».

5 октября в 19.00 во Владивостоке на стадионе «Авангард» (Капитана Шефнера, 2) − первенство России по спидвею.

5 октября в 19.30 во Владивостоке на "Фетисов Арене" (Маковского, 284) − матч «Адмирал» − «Металлург».

5 октября в 20.00 во Владивостоке в FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) − концерт звезд шоу «Песни».

5 октября в 11.15 на территории военно-исторического музея ТОФ «Ворошиловская батарея» о. Русский - открытие первенства России и Всероссийских соревнований «Тихий Океан» по спортивному ориентированию.

5 октября – Всемирный день учителя.

5 октября – Всемирный день улыбки.

5 октября – День работников уголовного розыска России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]