«Он увольнял министров за липовые отчеты и заставлял мэров чистить коллекторы» — коллеги об Олеге Кожемяко

В прошлую пятницу, 28 сентября, полпред Юрий Трутнев представил жителям Приморского края нового врио губернатора региона Олега Кожемяко — опытного антикризисного управленца. «Приморская газета» собрала мнения коллег и глав муниципалитетов, которые ранее работали под руководством нового главы Приморского края.



Приморье — четвертый регион, который взглавляет Олег Кожемяко. В 2005-2007 годах он руководил Корякским автономным округом, с октября 2008 года по март 2015 года был главой Амурской области. В сентябре 2015 года избран губернатором Сахалинской области на досрочных выборах с результатом 67,8% голосов. Как заверяют его коллеги, в каждом субъекте Олег Кожемяко ставил задачи, добивался их исполнения и возвращал жителям уверенность в стабильном завтрашнем дне.



— Многие в первую очередь вспоминают про «экономические» компетенции Кожемяко, про проекты, которые он «пробил» для Приамурья. Я хотел бы обратить внимание на другую часть работы губернатора: и в Амурскую область, и на Сахалин он пришел после значительных политических кризисов, в ситуации крайней разобщенности, конфликтности местных элит, снижения доверия у граждан к государству. И везде ситуацию ему удавалось успокоить, — рассказывал ранее «Амурcкoй правде» руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.



По словам экспертов, Олег Кожемяко в первый год разрешил все политические конфликты, которые мешали региону развиваться и привлекать федеральные средства. Шесть лет его работы в Амурской области — это годы стабильности и уверенного развития. Под его руководством область вновь вернула себе звание житницы Дальнего Востока, побив советские рекорды по урожаю сои, ввела в строй такие важные для региона объекты, как перинатальный центр и аэровокзал Благовещенска. Стартовало строительство космодрома Восточный, Нижне-Бурейской ГЭС, в регион пришел «Газпром», который строит в Приамурье участок и ответвление на Китай газопровода «Сила Сибири».



Возглавляя регион, Олег Кожемяко добился рекордного финансирования программы переселения из аварийного жилья — тысячи людей на БАМе и в других территориях получили современное жилье.

— Я работал в команде Кожемяко, когда он был губернатором Амурской области. И меня всегда поражала его энергия, напор, готовность ставить и решать задачи, которые казались практически невыполнимыми, — признается сегодняшний глава региона Василий Орлов. — Сочетание огромного опыта и профессионализма с этой уникальной энергией и позволили Олегу Николаевичу добиться столь многого у нас. При нем были начаты большие проекты, которыми область сегодня по праву гордится. Уверен, что и Приморье с его приходом получит большой импульс для движения вперед.



Изменилась при Кожемяко и работа амурских муниципалитетов — их проблемы не только услышали, но и начали решать.

Глава Белогорска, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Амурской области» Станислав Мелюков проработал с Олегом Кожемяко семь лет. Он вспоминает об Олеге Николаевиче как о руководителе, который вникает и решает проблемы людей.

— Нужно особо подчеркнуть, что при Олеге Николаевиче работа всех муниципалитетов изменилась, она стала другой. И давайте не забывать, что он начал руководить Амурской областью в сложный период, когда только начался мировой финансовый кризис 2008 года. Во всех вопросах Олег Николаевич показал себя как талантливый руководитель и организатор, — подчеркнул Станислав Мелюков.

Главы городов и районов Амурской области признаются: часто вспоминает те времена, когда общение с руководством региона доставляло истинное удовольствие.

— Общаясь с ним, мы решали проблемы муниципалитетов. И это самое главное. Я думаю, что главы муниципалитетов Приморья сейчас почувствуют на себе, что значит, когда руководитель региона вникает в проблемы территорий, — подчеркнул Станислав Мелюков.



Глава региона всегда первым был там, где случалась ЧС. Он бросал все дела, летел туда, где пожар, наводнение. Показывал и доказывал, что власть рядом и власть поможет.

— Помню трагедию в селе Тыгда, где за одну ночь сгорело более 80 жилых домов. Олег Николаевич был там уже в первые часы, — вспоминает главный редактор «Амурской правды» Елена Павлова. — Первую неделю он жил там в палатке, рядом с пострадавшими. А потом летал каждую неделю. В один из приездов после осмотра строящихся домов мы заехали к погорельцам, которые жили в бытовых вагончиках. Олег Николаевич привез для детей пострадавших несколько пакетов с вещами и игрушками — жена передала. Снимать и писать об этом он категорически запретил, несмотря на все уговоры.



В 2013 году Амурская область прошла испытание катастрофическим наводнением, но под руководством Олега Кожемяко было спокойно и надежно.

В Приамурье он заслужил не просто политическую популярность, но настоящую народную любовь. Он увольнял министров за липовые отчеты и заставлял мэров чистить коллекторы, управлял комбайнами и оленьими упряжками, переплывал Амур и прыгал с парашютом — был действительно народным губернатором.

— Его качества как политического менеджера, как лидера, способного дать и региональным элитам, и просто жителям регионов ощущение общей цели, правильности избранного пути развития, позволяют рассчитывать, что и с кризисом, который мы в последнее время наблюдаем в Приморье, он справится, — уверен руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.



По мнению приморских политологов, назначение Олег Кожемяко — сильное решение со стороны федерального руководства. Выходец из Приморья запомнился как антикризисный управляющий в сфере политики и экономики. Он умеет договариваться с элитами, отличается знанием региональных особенностей.



— Еще не так давно для того, чтобы человек стал губернатором, достаточно было «благословления» Кремля. Потом ситуация усложнилась, и понадобилась также поддержка со стороны местных элит. А конфликт с этими элитами неоднократно становился поводом для отставки и перехода на другую работу. Сейчас все усложнилось еще сильнее: теперь недостаточно поддержки президента и договоренности с местными элитами. Добавился третий фактор — умение выстроить работу с населением и заручиться его доверием. И эти качества пригодятся ему в ближайшие два месяца, — отметил политолог Сергей Гребенюк.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]