На одной из самых востребованных трасс Приморья возводят надежную переправу. Рабочие приступили к основной стадии строительства моста через реку Литовка. Два года назад там обрушились два пролета. Популярный проезд Владивосток-Находка оказался заблокированным. Когда новый мост введут в эксплуатацию - расскажет Сергей Станчик.

Мост в Новолитовске готов более чем на 50 процентов. Сейчас перед строителями стоит, пожалуй, самая важная задача - монтаж пролетных балок. Длина каждого такого бетонного блока - 24 метра. Вес - более 34 тонн. На установку только одной такой конструкции уходит около 2-3 часов. Всего будет уложено 42 балки.

Роман Сулейманов, начальник участка: «Это самое заметное, что происходит с мостом во время строительства — монтаж балок пролетного строения. На данный момент монтируются балки на втором пролете. Первый пролет уже собран. Выполняется объединение балок. Монтируется опалубка. Мост рассчитан на 50 лет... ».

На строительстве моста работает около 34 человек. Половина из них сейчас занимается скреплением балок между собой. Задача строителей - сделать так, чтобы разрозненные балки стали единой, монолитной площадкой.

Егор Козловский, монтажник: «Завязывается шов в замок арматурой, потом это все омоноличивается. Полностью дорожное полотно скреплено арматурой и бетоном».

Мост через реку Литовку будет иметь две полосы шириной по пять метров. Длина будущего моста 144 метра. Завершить все работы строители планируют до конца 2018 года.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]