Будущее российской рыбопромышленности обсуждают в Приморье. Во Владивостоке открылся международный конгресс рыбаков, который собрал сотни участников из нашей страны и не только. На пленарном заседании наиболее острые вопросы обсудили предприниматели, ученые, представители Росрыболовства и региональной власти.

XIII международный конгресс рыбаков в Приморье начался с легкого музыкального вступления. Но вскоре его участники — больше 450 человек —взялись за обсуждение более серьезных материй. Так действующий руководитель региона заявил, что сегодня рыболовецкая отрасль не считается с потребностями рядового приморца. Олег Кожемяко озвучил заоблачные цены на рыбных прилавках края.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Навага — 110-120 рублей. Горбуша — 140-180. Камчатка, Сахалин, свежая — 230-260 рублей. Кто в этом виноват? Власть? Квоты она не распределяет. Разрешение на вылов тоже не дает? Может только бегать и договариваться между рыбаком и магазином. Кто должен взять на себя эту роль? И как это в мире делается? Да, конечно, ассоциации!»

Олег Кожемяко раскритиковал работу рыбопромышленных ассоциаций. И подчеркнул, что именно они должны взять на себя главную роль в поддержании разумной ценовой политики на морепродукты. Еще одна важная проблема, по мнению главы Приморья — использование местных портов. Собственники причалов находятся в Москве, а от выбросов угольных терминалов страдают жители Дальнего Востока. Этот вопрос Олег Кожемяко намерен в очередной раз вынести на уровень правительства.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Ну, хотя бы ввести «правило двух ключей», при котором заключение договоров будет идти и от Нацресурсов, и от субъектов. Тогда арендатору будут выставлены условия... Если ты хочешь перегружать уголь там, где живут люди, ты сначала построй закрытый терминал».

Большинство участников прибыли к нам из различных регионов страны, но рыбацкий конгресс в Приморье по праву носит международный статус. Среди гостей — делегаты из Польши, Норвегии, стран АТР и не только. От итогов переговоров ближайших дней зависит перспективность отрасли в глазах зарубежных инвесторов.

Альфред Тулиниус, предприниматель из Исландии: «Я - корабельный архитектор, я проектирую суда. Моя компания расположена в Санкт-Петербурге. Но я также заинтересован и в этом регионе, здесь мы обсуждаем условия сделки с потенциальным клиентом. Так что я полностью поддерживаю «эволюцию» российского рыбацкого бизнеса».

XIII-ый международный конгресс рыбаков продлится два дня, и пока основная работа только началась. После пленарного заседания представители отрасли и власти проведут круглые столы по наиболее острым и жизненно важным вопросам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]