Сегодня Покровский храм живет в обычном своём ритме. Рано утром пределы его покинула одна из важнейших святынь Крыма. Всего три полных дня находились во Владивостоке мощи Святителя Луки, новомученика, который жизненный и духовный подвиги совершал еще в XX веке. Что узнали о нём паломники, откуда приезжали поклониться реликвии и где встречают её теперь?

С первой минуты к мощам Святого Луки - очередь. Паломники наблюдают еще и молебен памяти замечательного хирурга, и литургию бок о бок с хранителями из Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя, где в одноименном соборе упокоился епископ Симферопольский и Крымский.

В миру он — Валентин Войно-Ясенецкий, блестящий выпускник Киевского университета, доктор медицины, ведущий хирург многих больниц и военных госпиталей, от Русско-Японской до Великой Отечественной. На этом снимке, в окружении раненых и медсестер, он — главврач эвакогоспиталя в Красноярске.

А это главный научный труд его жизни. Название простенькое - «Очерки гнойной медицины». Но и сейчас это настольная книга врачей. Скольким спасла жизни, сберегла конечности. И кто-то из владивостокцев знает, кто такой Святитель Лука Крымский, идет целенаправленно.

- Я после операции, молилась ему до операции. Сейчас пришла поблагодарить, такое счастье.

- Мы же - православные люди, и хочется верить в таких святых.

Говорят, к Богу человек обращается лишь в самые трудные минуты жизни. Неправда то. Многие душой с ним каждое мгновение. Так было и с человеком, который в самое трагичное время, когда за благословение перед операцией отправляли в ссылку — молился у изголовья каждой кровати с безнадежным больным, тяжелораненым. Однажды он принял решение, и белый халат надевал только поверх рясы.

Протоиерей Роман Черников, настоятель храма Святой Блаженной старицы Матроны Московской, Чудотворицы, п. Шкотово: «Много людей у нас, страдающих, что говорить, потому идут».

За три дня, как шкотовцы, делегациями из приморских районов, семьями и поодиночке, святыне поклонились более восьми тысяч человек. Владивосток стал первым в большом путешествии реликвии. С Востока мощи Луки Крымского отправляются в Новосибирск и еще 16 российских городов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]