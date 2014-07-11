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Вчера, 18:25
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Банк вакансий Приморья пополнился более чем на 1000 рабочих мест

Банк вакансий Приморья пополнился более чем на 1000 рабочих мест

Фото: google.com

Количество рабочих мест, которые предлагают сегодня приморские работодатели, увеличилось по сравнению с прошлым годом. На 1 октября в списке вакансий – 77,4 тысячи предложений, тогда как в прошлом году их было около 76,4 тысячи.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, около 80% заявленных вакансий – по рабочим специальностям. Наибольшая потребность заявлена в строительстве, обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве и торговле. В списке самых востребованных специальностей – инженеры, медицинский персонал и работники сферы образования.

В департаменте труда и социального развития Приморского края отмечают: пока количество предложений от работодателей будет значительно превышать спрос среди нетрудоустроенных граждан, ситуация на рынке труда останется стабильной

«Сейчас в органы службы занятости заявлено 77,4 тысячи вакансий. Это в 8,6 раза больше, чем зарегистрированных безработных», – комментируют специалисты.

Положительная динамика отмечается и по другим показателям, характеризующим ситуацию на рынке труда.

На 0,4 пункта снизился уровень безработицы по методологии Международной организации труда: с 5,4% в 2017 году до 5% в 2018-м. Уровень регистрируемой безработицы в крае также снизился, составив на 1 октября 0,87% (1,21% в прошлом году).

По-прежнему одним из эффективных способов найти работу является участие в ярмарках вакансий. Это наиболее масштабные профориентационные мероприятия, которые организует служба занятости. Очередная пройдет во Владивостоке 10 октября.

Кроме этого, к услугам граждан, самостоятельно ищущих работу, – интерактивный портал департамента труда и социального развития Приморского края. Выбрав вкладку «Труд и занятость», можно найти много полезной информации.

В помощь безработным и работодателям – еще один интернет-ресурс.Портал «Работа в России»предоставляет бесплатный доступ к информации о множестве регулярно проверяемых вакансий во всех регионах России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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