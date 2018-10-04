"Фитоняшка" в бикини стала ведущей прогноза погоды в Приморье (видео)
В Приморье на уссурийском телеканале «Телемикс» прогноз погоды озвучила необычная ведущая, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus.
В роли ведущей выступила участница чемпионата Приморского края по бодибилдингу Надежда Липилина. Девушка была «одета», как подобает участницам подобных чемпионатов, – на ней был лишь купальник. Зачитав прогноз погоды, девушка заодно и прорекламировала старт краевого первенства в Уссурйиске.
Как всегда бывает в соцсетях, нашлось много тех, кто оставил оскорбительные и мягко скажем ехидные комментарии по поводу этого телеэксперимента, но есть и те, кому идея пришлась по вкусу:
rikkatrin Молодец,еще и говорить смогла👏👏👏
miss_nadysha Вот эта фигурка, красотка👍💗
tatianka_kupriianovaНадежде удачи! Задумка прикольная ))
ryanskiy85 А топлес будут?
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Прогноз погоды у @telemiks на 5 октября, представляет Надежда Липилина - участница Чемпионата Приморского края по бодибилдингу, который состоится 6 октября в ДК Дружба в 18:00!⠀ ❓Как вам такая погода❓Почаще выкладывать или оставить насовсем❓😊⠀ #новостиуссурийска #телемикс #телемиксновости
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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