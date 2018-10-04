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Сегодня, 09:22
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"Фитоняшка" в бикини стала ведущей прогноза погоды в Приморье (видео)

В Приморье на уссурийском телеканале «Телемикс» прогноз погоды озвучила необычная ведущая, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus.

В роли ведущей выступила участница чемпионата Приморского края по бодибилдингу Надежда Липилина. Девушка была «одета», как подобает участницам подобных чемпионатов, – на ней был лишь купальник. Зачитав прогноз погоды, девушка заодно и прорекламировала старт краевого первенства в Уссурйиске.

Как всегда бывает в соцсетях, нашлось много тех, кто оставил оскорбительные и мягко скажем ехидные комментарии по поводу этого телеэксперимента, но есть и те, кому идея пришлась по вкусу:

rikkatrin Молодец,еще и говорить смогла👏👏👏

miss_nadysha Вот эта фигурка, красотка👍💗

tatianka_kupriianovaНадежде удачи! Задумка прикольная ))

ryanskiy85 А топлес будут?

 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Любовь / Сегодня, 09:56
    № 1  
     

    лицом не вышла , а должно быть все красиво не только тело, когда в нутри пустота мало толку от ее наготы! Все каналы обнажились это модно?

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