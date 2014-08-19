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В Уссурийске более 30 тыс. человек остались без света из-за аварии

В Уссурийске более 30 тыс. человек остались без света из-за аварии

Фото: "Четвертая власть"

Аварийное отключение потребителей электроэнергии произошло утром в пятницу в Уссурийске Приморского края. Без света остались около 32,9 тыс. человек.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, 5 октября в 06.33 на подстанции "Гранит" отключился выключатель 6 кВ трансформатора. Без электроснабжения остались бытовые потребители города Уссурийск (около 32,9 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей - 8,7 МВт.

Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. О возможном времени их окончания информации пока нет.

В момент отключения температура воздуха в Уссурийске составляла плюс 13 градусов. Сейчас в городе ясно, ветер слабый, температура плюс 15 градусов, днем синоптики обещают до плюс 20.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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