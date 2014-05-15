Судно "Богатырь" может остаться в открытом море из-за запрета заходить в порты Южной Кореи

Сухогруз "Богатырь"(порт приписки Владивосток), идущий в южнокорейский порт Поханг, может остаться в открытом море, если вопрос с разрешением на вход судна в порт не будет решен на дипломатическом уровне, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи запретили заходить в порты этой страны всем судам российской компании "Гудзон", которая попала в санкционный список Минфина США. При этом в данный момент в порт Поханг уже движется сухогруз "Богатырь" с грузом лома черных металлов. На прошлой неделе в южнокорейском порту Пусан без объяснения причин было задержано на несколько дней судно "Севастополь" этой же компании.

"Богатырю" могут не дать даже встать на рейд. Порт назначения у судна - Поханг, но оно рискует остаться просто в открытом море. В первую очередь мы надеемся на решение этого вопроса нашими дипломатами", - сообщил в четверг гендиректор владивостокской компании-судовладельца "Гудзон" Геннадий Кононенко.

В августе американский Минфин объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла в том числе базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". По мнению американских властей, суда компании, в том числе "Севастополь", причастны к передаче "нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР". 29 сентября "Севастополь" был задержан в южнокорейском порту Пусан, а 2 октября освобожден без официального объяснения причин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]