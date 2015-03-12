Угрожавший взрывом машины в Москве хотел через Золотова передать информацию для президента

Предприниматель из Приморья, угрожавший взорвать машину на Васильевском спуске в среду днем в центре Москвы, требовал встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, чтобы передать через него информацию для президента РФ о беззакониях в уголовно-исполнительной системе. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на ТАСС.

Мужчина рассказал главкому о том, что у него есть информация для президента о беззакониях, которые происходят в уголовно-исполнительной системе, а Золотов вызывает доверие, поэтому он и потребовал встречи с ним.

Главком предупредил приморца, что будет возбуждено уголовное дело после такого поступка, мужчина согласился и добровольно вышел из машины вместе с Золотовым.

Эти подробности стали известны от экс-советника директора Росгвардии, депутата Госдумы Александра Хинштейна, который отметил, что мужчина ранее был судим.

Депутат также отметил, что в автомобиле были газовый баллон и рюкзак с взрывным устройством. В настоящее время данное устройство передано на экспертизу. В отношении водителя возбуждено дело о хулиганстве.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что столичные полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать машину в центре Москвы, после чего его доставили в ОВД "Китай-город". В настоящее время решается вопрос о проведении медико-психиатрической экспертизы задержанного.

По данным Хинштейна, мужчина - предприниматель из Приморского края, у него возникли проблемы в бизнесе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]