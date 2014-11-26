Александр Подольский: Изменения кадастровой оценки объектов недвижимости напрямую коснутся приморцев

"Вести: Приморье. Интервью" с директором департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморского края Александром Подольским о том, что ждет приморцев в связи изменениями кадастровой оценки объектов недвижимости.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]