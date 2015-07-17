У россиян появится дополнительный день отпуска "специального назначения"

Раз в три года они смогут брать один день за счет работодателя на прохождение диспансеризации. А у людей предпенсионного и пенсионного возраста таких дней будет два. И не раз в три года, а ежегодно.

Эти положения зафиксированы в поправках в Трудовой кодекс, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету".

Закон был разработан группой депутатов Госдумы. В нем уточняется, что по письменному заявлению сотрудников работодатели должны будут освобождать их от исполнения трудовых обязанностей на один или два рабочих дня (в зависимости от возраста), сохраняя за ними должность и средний заработок. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Авторы закона заверяют: он направлен на повышение доступности всеобщей диспансеризации для работающих людей.

Как пояснил доктор медицинских наук, профессор, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов, диспансеризация позволяет оценить основные параметры физического состояния людей. С ее помощью можно определить факторы риска ряда заболеваний и скрытые клинические заболевания. Если их выявили, назначаются дополнительные обследования, за пациентом наблюдают специалисты.

Основные факторы риска возникновения болезней, из-за которых люди чаще всего становятся инвалидами или рано умирают - это повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, повышенный уровень глюкозы в крови, курение, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение.

Больше всего жизней в России уносят болезни кровообращения. За первое полугодие из-за них умерло 444,3 тысячи человек. Это меньше, чем за такой же период прошлого года (447,2 тысячи человек), но пока рано считать такую статистику утешительной. 147,2 тысячи человек умерли за полугодие от онкологии, и это больше, чем годом ранее (143,5 тысячи). От болезней пищеварения в первом полугодии ушло из жизни 46,8 тысячи россиян.

Если бы люди тщательнее следили за своим здоровьем, чаще обращались к врачам, в том числе проходили диспансеризацию, части смертей удалось бы избежать. Благодаря своевременной диагностике многие болезни можно выявить на ранней стадии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]