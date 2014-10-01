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Специалисты восстановили электроснабжение в Уссурийске

Специалисты восстановили электроснабжение в Уссурийске

Фото: gazetaingush.ru

Специалисты в городе Уссурийске Приморского края устранили последствия аварии, оставившей без света 32,9 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, все потребители подключены, последствия аварии устранены. Электричество подано в дома в 09.10.

Ранее сообщалось, что авария произошла на подстанции "Гранит".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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