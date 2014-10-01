Специалисты восстановили электроснабжение в Уссурийске
Специалисты в городе Уссурийске Приморского края устранили последствия аварии, оставившей без света 32,9 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, все потребители подключены, последствия аварии устранены. Электричество подано в дома в 09.10.
Ранее сообщалось, что авария произошла на подстанции "Гранит".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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