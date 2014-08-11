"Территория Приморья": Специальный репортаж Максима Каленника о семье фермеров из Ханкайского района
"Территория Приморья": Специальный репортаж Максима Каленника из Ханкайского района, как семья из села Владимиро-Петровка самостоятельно поднимает сельское хозяйство.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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