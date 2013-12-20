В Уссурийске двое злоумышленников с хоккейной клюшкой напали на девушку

В Уссурийске сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении.

Нападение на 20-летнюю девушку совершено возле дома по улице Афанасьева в Уссурийске.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, неизвестные, используя хоккейную клюшку, причинили пострадавшей телесные повреждения, похитили мобильный телефон и деньги в сумме 800 рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали троих несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления.

Один из злоумышленников неоднократно судим. В настоящее время находится на испытательном сроке по приговору суда.

У задержанных изъято похищенное имущество.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]