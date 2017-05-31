«Летающий леопард» участвует во всероссийском конкурсе от Приморья

«Летающий» леопард участвует в конкурсе «Фотоловушка-2018» от Приморья. На открытом голосовании Четвёртого всероссийского конкурса представлено более 15 фото и видео из нац парка «Земля леопарда». Среди них снимки крупных краснокнижных кошек в прыжке, игра тигров и другие удивительные картины из природы юго-западного Приморья. Подробности в аудиоверсии у начальника отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» - Марии Окуловой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]