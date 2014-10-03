5 октября отмечают свой профессиональный праздник — представители одной из самых почётных профессий — учителя. Сейчас в Приморье работает более 21 тысячи педагогов. За труд и большой в клад в воспитание юных приморцев, лучшие учителя и сотрудники дошкольного образования получили государственные награды.

Многолетний стаж, признание коллег и учеников — про этих педагогов. Каждый день они дарят своё тепло и знания тысячам приморских детей. В профессиональный праздник слова благодарности и поздравления в их адрес прозвучали и от руководства края.

Госнаграды — грамоты, благодарности — учителям и работникам дошкольного образования вручил глава региона. Отдельно Олег Кожемяко поблагодарил и вручил букет своему учителю из Лучегорска, классному руководителю Таисии Курбацкой.

Таисия Курбацкая, учитель г. Лучегорск: «Рос, как все мальчишки в стране, счастливым, очень шумным, очень способным».

Класс, в котором учился глава региона, был первым для Таисии Курбацкой. С момента выпуска прошло 39 лет, но ученик и учитель до сих пор поддерживают связь. За чашкой чая вспомнили школьные годы, и обсудили нынешнюю жизнь родной школы.

- Сейчас же осенние балы начинаются в школах, походы?

- Да, я всегда, со всеми классами ходила в походы.

- Да, на маяк.

Олег Кожемяко отметил, что приморские школы должны стать настоящими современными центрами развития. На торжественной встрече озвучил планы администрации края по ремонту школ и строительству новых зданий.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Впереди у нас работа во благо жителей приморского края. Для того, чтобы и программы, которые сегодня были заявлены, по модернизации школ, строительству, привлечению молодых специалистов, были выполнены, были забюджетированы, чтобы люди увидели, что это реальные шаги, не пустые разговоры».

В Приморье разработают программу по поддержке молодых специалистов — стимулирующими доплатами и предоставлением жилья. Краевые школы будут уходить от учёбы в две смены, а вот появиться должны в каждом учебном заведении группы продлённого дня.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]