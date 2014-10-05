Приморские сыщики в этом году раскрыли 65 преступлений, совершенных в составе ОПГ

Уголовный розыск отмечает профессиональный праздник – 100 лет со дня образования.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, в 2018 году на территории Приморского края при оперативном сопровождении сотрудников уголовного розыска окончены расследованием уголовные дела о порядка 100 разбойных нападениях, более 360 - о грабежах, около 3,2 тысяч краж, в том числе почти 370 - из квартир, свыше 100 краж автотранспорта. С участием приморских сыщиков раскрыты 65 преступлений, совершенных в составе организованных групп. К уголовной ответственности привлечены свыше 100 участника преступных групп.

За сухими цифрами статистики стоит реальная кропотливая и ответственная ежедневная работа оперативников.

В числе наиболее резонансных преступлений, раскрытых оперативными сотрудниками уголовного розыска в 2018 году – задержание организованной группы из трех ранее судимых лиц, участники которой в период с января по март 2018 года совершили серию хищений из квартир путем отжима пластиковых окон на первых этажах многоквартирных домов Владивостока. В ходе работы задержанные дали признательные показания по 16 эпизодам преступной деятельности. В результате обыска у фигурантов изъяты денежные средства в размере 650 тыс. рублей, значительная часть похищенных золотых изделий. Следственные действия продолжаются, все задержанные заключены под стражу.

Так, в результате оперативно-розыскных деятельности сотрудниками ОУР ОМВД России по г. Артему и отдела полиции №3 УМВД России по г. Владивостоку за совершение мошеннических действий задержан 61-летний мужчина, который под предлогом оказания помощи в трудоустройстве обманным путем завладел денежными средствами граждан. В настоящее время установлена причастность задержанного к 20 эпизодам преступной деятельности. Ведется следствие.

По подозрению в совершении мошеннических действий оперативниками задержан гражданин, размещавший в сети Интернет объявления о продаже автомашин с фотографиями, скопированными с других сайтов. За покупку транспорта подозреваемый брал с потерпевших в качестве залога денежные средства в сумме от 3 до 30 тысяч рублей, а после получения денежных средств удалял объявления о продаже. В настоящее время установлена причастность задержанного к 22 эпизодам преступной деятельности. Работа продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]