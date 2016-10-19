Режим ЧС снят в Шкотовском районе Приморья

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера снят в Шкотовском районе Приморья.

Как сообщили в администрации Приморского края, по состоянию на 5 октября, режим чрезвычайной ситуации регионального характера продолжает действовать в границах 15 муниципалитетов: Уссурийского, Лесозаводского городских округов, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Тернейского, Черниговского, Яковлевского, Ханкайского, Чугуевского, Пограничного и Кировского районов.

Накануне режим ЧС был снят в Шкотовском районе, ранее на этой неделе – в Партизанском районе.

Продолжают работать 103 оценочных комиссии по оценке ущерба от паводка. Около 8 тысяч приморцев уже получили компенсации из краевого бюджета в связи с утратой урожая, на восстановление поврежденных жилых домов, за частичную или полную утрату имущества. Размер выплат составляет от 10 до 100 тысяч рублей. На эти цели из бюджета, на сегодняшний день, направлено более 110 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]