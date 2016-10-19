Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:50
  0

Режим ЧС снят в Шкотовском районе Приморья

Режим ЧС снят в Шкотовском районе Приморья

Фото: Администрация ПК

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера снят в Шкотовском районе Приморья.

Как сообщили в администрации Приморского края, по состоянию на 5 октября, режим чрезвычайной ситуации регионального характера продолжает действовать в границах 15 муниципалитетов: Уссурийского, Лесозаводского городских округов, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Тернейского, Черниговского, Яковлевского, Ханкайского, Чугуевского, Пограничного и Кировского районов.

Накануне режим ЧС был снят в Шкотовском районе, ранее на этой неделе – в Партизанском районе.

Продолжают работать 103 оценочных комиссии по оценке ущерба от паводка. Около 8 тысяч приморцев уже получили компенсации из краевого бюджета в связи с утратой урожая, на восстановление поврежденных жилых домов, за частичную или полную утрату имущества. Размер выплат составляет от 10 до 100 тысяч рублей. На эти цели из бюджета, на сегодняшний день, направлено более 110 миллионов рублей.

 

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря