Консул РФ в Пусане проверяет условия содержания под стражей моряков судна "Палладий"

Консул генерального консульства России в Пусане Роман Быков регулярно посещает находящихся под стражей четырех моряков российского судна "Палладий", задержанного в конце августа за попытку самовольного выхода из порта.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", представитель консульства Роман Быков встречается с задержанными в СИЗО. Он проверяет, как их обеспечивают питанием и всем необходимым.

По данным главы Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова, четыре члена экипажа судна находятся под стражей, остальных вызывают на допросы. Разбирательство по инциденту продолжается. Дата судебного разбирательства пока не назначена. После завершения допросов страну смогут покинуть два члена экипажа. Остальным предстоит ждать замену. На борту судна находятся 11 членов экипажа.

Ээкипажу разрешили сход на берег. Судно регулярно снабжается продуктами и водой. Электричеством оно обеспечено с берег.

Напомним, в конце августа береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно "Палладий" с 15 членами экипажа на борту, которое самовольно покинуло порт Пусан. Несколько членов экипажа при задержании оказали сопротивление. Капитан, судовладелец и боцман были задержаны южнокорейскими властями. Позже под стражу взят моторист. В настоящее время "Палладий" находится в порту Пусан, на борту 11 членов экипажа.

Прорабатывается вопрос о репатриации моряков.

По информации одного из моряков, "Палладий" за долги судовладельца передан на хранение корейской компании до погашения долга.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]