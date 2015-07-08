Преступники избили битой супружескую пару во Владивостоке

Преступление произошло в темное время суток в одном из домов в Первореченском районе Владивостока, где на женщину и ее супруга напали двое злоумышленников.

Хулиганы битой нанесли потерпевшим телесные повреждения, а затем забрали у горожанки сумочку, в которой находились четыре смартфона, а также украшения и другие вещи.

Избитый мужчина был госпитализирован в больницу, а женщина зашла к соседям и попросила вызвать полицию. Пострадавшая описала приметы подозреваемых, а стражи порядка в ходе работы установили личности подозреваемых и приступили к их поискам.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]