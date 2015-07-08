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Преступники избили битой супружескую пару во Владивостоке

Преступление произошло в темное время суток в одном из домов в Первореченском районе Владивостока, где на женщину и ее супруга напали двое злоумышленников.

Хулиганы битой нанесли потерпевшим телесные повреждения, а затем забрали у горожанки сумочку, в которой находились четыре смартфона, а также украшения и другие вещи.

Избитый мужчина был госпитализирован в больницу, а женщина зашла к соседям и попросила вызвать полицию. Пострадавшая описала приметы подозреваемых, а стражи порядка в ходе работы установили личности подозреваемых и приступили к их поискам.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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