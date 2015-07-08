Преступники избили битой супружескую пару во Владивостоке
Преступление произошло в темное время суток в одном из домов в Первореченском районе Владивостока, где на женщину и ее супруга напали двое злоумышленников.
Хулиганы битой нанесли потерпевшим телесные повреждения, а затем забрали у горожанки сумочку, в которой находились четыре смартфона, а также украшения и другие вещи.
Избитый мужчина был госпитализирован в больницу, а женщина зашла к соседям и попросила вызвать полицию. Пострадавшая описала приметы подозреваемых, а стражи порядка в ходе работы установили личности подозреваемых и приступили к их поискам.
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
17.08.2018 Во Владивостоке неизвестные избили мужчину, заступившегося за супругу в дорожном конфликте
-
28.05.2018 Подозреваемые в нападении на сотрудника ГУФСИН задержаны во Владивостоке
-
04.12.2017 Девушка на Infiniti учинила расправу над жительницей Владивостока
-
31.10.2016 Во Владивостоке неизвестные похитили с автостоянки два автомобиля Mercedes
-
06.05.2016 Молодую женщину избили и ударили ножом на автобусной остановке во Владивостоке
-
08.07.2015 Во Владивостоке задержан подозреваемый в разбойном нападении на пенсионера
Добавить комментарий