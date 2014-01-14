В Приморье завершается приём заявок для участия в конкурсе «Приморье и люди», который приурочен к 80-летию со дня образования Приморского края. Он стартовал 1 августа и вызвал большой отклик среди приморцев. Впереди — голосование.

Сбор заявок на конкурс продолжался два месяца. За это время истории о добрых делах своих земляков рассказали свыше 70 приморцев из 15 населенных пунктов края. 80-летие Приморского края – самый весомый повод, чтобы рассказать об особенностях приморского характера, о тех, кто личным примером, вопреки многим обстоятельствам, верно служит Приморскому краю и его жителям

Светлана Морозова, председатель Совета почётных граждан Приморского края и г. Владивостока: «И когда за мной лязгали двери, мне было плохо… А когда я поднялась в камеры, я смотрела на этих пацанов и девчонок… Это надо было видеть, эти глаза… Они увидели, что я к ним с теплом, как мать...»

Светлана Морозова, одна из самых известных жительниц края, и возглавляет попечительский совет, который определит победителей конкурса «Приморье и люди» в пяти номинациях. Отдать свой голос за самые достойные поступки приморцы смогут на крупных интернет-площадках, в том числе и на сайте администрации Приморского края.

Среди участников конкурса такие наши земляки как школьник Стас Горбачёв из Раздольного, который в январе получил награду за спасение человека, который чуть было не погиб на холоде. При этом сам Стас о своём поступке никому ничего и не рассказал.

Елена Атюшева, учитель истории и обществознания общеобразовательной школы №2: «Мы не знали об этой ситуации, пока к нам не приехали сотрудники полиции. Он не считал этот свой поступок чем-то из ряда вон выходящим».

Подведение итогов такого конкурса в связи с 80-летием края — станет одной из самых ярких страниц приближающейся знаменательной даты. Номинации конкурса -

«Во имя жизни», «Гражданская позиция», «Забота о людях», «Большое сердце», «Семейные ценности». Подведение итогов конкурса уже началось: каждую неделю — в одной из номинаций. Все детали — на сайте администрации Приморского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]