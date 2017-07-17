"Азия за неделю": Китайская космонавтика, торговое противостояние Китая и США и другие новости стран АТР
"Азия за неделю": Китайская космонавтика, торговое противостояние Китая и США и другие новости стран АТР.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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