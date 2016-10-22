Рубрика "Наши": Оркестр Морского государственного университета им. Невельского

6 октября оркестру Морского государственного университета исполняется 10 лет. В рубрике "Наши" ее автор Екатерина Шинкаренко расскажет несколько историй музыкантов и большую историю одного оркестра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]