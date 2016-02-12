Строительные работы возобновлены на всех шести домах комплекса Д в Снеговой Пади

Возобновлены строительные работы на всех шести объектах микрорайона «Снеговая Падь. Комплекс Д» во Владивостоке, обязательства по достройке которых взяла на себя компания «Восточный ЛУЧ».

Как сообщили в администрации Приморского края, в настоящий момент на стройплощадке находятся около 70 рабочих, включая инженерный состав, и несколько единиц техники. Наиболее активно работы идут на «свечках» №25 и 26. В доме №25 строители устанавливают окна в квартирах на 21-ом этаже и двери на 10-ом и 11-ом этажах, ведут штукатурку внутренних перегородок на 15-ом и 16-ом этажах. Производится раскладка звукоизоляции и устройство стяжки полов на 16-ом и 17-ом этажах. Также специалисты занимаются облицовкой первого этажа дома №26. Кроме того, здесь ведется штукатурка лестничной клетки 16-ого этажа.

В доме №3 рабочие приступили к кладке внутренних межкомнатных перегородок в квартирах третьего и четвертого подъездов.

А на площадке будущего дома №1 полным ходом идут работы по устройству монолитных фундаментов строения. Ведется подготовка к началу производственных работ на доме №4. Сейчас компания заключает договоры на поставку и монтаж панелей, кладку фасада, внутренние сантехнические и электромонтажные работы на двух объектах.

Активная деятельность развернута и на доме №2 – здесь строители ведут подготовку основания под фундаменты жилого строения. Сейчас на площадку завозятся панели, ведется изготовление каркасов на фундамент.

Работы ведутся в соответствии с составленным ранее графиком. Следить за тем, что происходит на стройплощадке, теперь можно в режиме “онлайн” на сайте компании», – пояснили в «Восточном ЛУЧе».

Накануне, 4 октября врио губернатора Олег Кожемяко посетил проблемные долгострои Приморья – дома по улицам Пихтовая, 35, Грибоедова, 46, 2-ая Поселковая, 3в, Кипарисовая, 26, микрорайоны «Лайф» и «Снеговая Падь». Ранее по большинству из многоэтажек было найдено решение – где-то изменен застройщик, где-то с помощью инвесторов начаты работы по подключению домов к инженерным сетям. Врио губернатора подчеркнул, что проблемам обманутых дольщиков в регионе будет уделено особое внимание и все обязательства, которые брал Андрей Тарасенко, будут продолжены и шаг за шагом реализованы.

Олег Кожемяко заверил, что по каждому долгострою в крае будет подготовлена дорожная карта, которая позволит дольщикам «видеть возможность решения вопроса в перспективе».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]