Анонс на 6 октября
6 октября в 10.00 на Примринге (Приморское Кольцо, 1) − I этап чемпионата «Властелин кольца 2018 Осенняя сессия».
6 октября в 11.00 во Владивостоке на центральной площади − Bike Festival.
6 октября в 10.00 в краевом доме физкультуры (Партизанский пр-т, 2) - чемпионат и первенство г. Владивостока по кудо.
6 октябрв 12.00 на картодроме «Змеинка» во Владивостоке (ул. Босфора, 3) - пятый этап чемпионата г. Владивостока по автомногоборью.
6 октября в 10.00 в с. Чугуевка (детско-юношеский центр) - Спартакиада работников образования.
6 октября в г. Сочи - матч ФК «Сочи» - ФК «Луч» Владивосток. 15-й тур ОЛИМП-Первенства России сезона-2018/2019.
6 октября в 13.30 во Владивостоке (стадион «Динамо» ул. Адм. Фокина, 1) - Краевые финальные соревнования «Шиповка юных», этап всероссийских соревнований среди юношей и девушек 2003-2005 гг.р. и моложе.
6-7 октября во Владивостоке, Дворец детского творчества (Океанский пр-т, 43) - Турнир по шахматам среди школьников памяти детского тренера, мастера ФИДЕ Николая Вершинина. Начало в 10.00.
6-7 октября во Владивостоке, акватория Амурского залива (яхт-клуб «Семь футов», ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - Первенство г. Владивостока по парусному спорту среди юношей, посвященное закрытию сезона, яхты классов «Лазер», «Кадет», «Оптимист», «Л 4.7» и «420». Старт в 12.00.
6 октября в 12.00 во Владивостоке - Кубок России по мотоспорту, эндуро на мотоциклах, 2 этап. «Пролог» 6 октября на видовой площадке фуникулера (ул. Аксаковская, 3).
6-10 октября в 9.00 во Владивостоке, теннисные корты «Тополиная аллея» - Чемпионат г. Владивостока «Золотой рог» по теннису.
6 октября-23 октября во Владивостоке, спортзалы участвующих команд - Чемпионат г. Владивостока по баскетболу, 1 этап.
6 октября-29 мая во Владивостоке, Артеме, Уссурийске - Чемпионат Приморского края по баскетболу среди мужских команд сезона 2018-19.
6 октября − Всемирный день охраны мест обитаний.
6 октября − День российского страховщика.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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