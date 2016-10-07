Анонс на 7 октября

7 октября во Владивостоке, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3) - 7-й этап любительских соревнований по автогонкам «Змеинка Тайм Атак».

7 октября во Владивостоке, КСК «Фетисов Арена» - матч ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Трактор» Челябинск. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

7 октября в Санкт-Петербуре - матч БК «Спартак» СПб – БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.

7-8 октября на реке Партизанская (Партизанский р-н) - Чемпионат и Первенство Приморского края по спортивному туризму, дистанция водная, каяк, байдарка. 7 октября открытие в 11.00.

7-8 октября в Артеме, аэродром «Озерные ключи» - Открытый Кубок Приморского края, 2 этап, по авиамодельному спорту, радиоуправляемые и свободнолетающие модели.

7 октября во Владивостоке в 8.00 во Владивостоке возле гостиницы «Русь» (ул. Русская, 100) — второй день гонки «On The Edge».

7 октября в 10.00 во Владивостоке (стадион «Динамо» ул. Адм. Фокина, 1) - Краевые финальные соревнования «Шиповка юных», этап всероссийских соревнований среди юношей и девушек 2003-2005 гг.р. и моложе.

7 октября в 10.00 во Владивостоке, Дворец детского творчества (Океанский пр-т, 43) - турнир по шахматам среди школьников памяти детского тренера, мастера ФИДЕ Николая Вершинина.

7 октября в 10.00 в карт-центре ТРК "Приморское кольцо" ( ул. Приморское Кольцо, 1) - 9 этап открытого многоэтапного международного чемпионата на прокатных картах SWS Primring Sprint Cup 2018.

7 октября - День образования штабных подразделений МВД России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]