Анонс на 8 октября

8 октября в 8.00 на базе отдыха «Маяк» во Владивостоке (ул. Якорная бухта, 7) — третий день гонки «On The Edge» и награждение участников.

8 октября в 17.30 во Владивостоке, игровой зал с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - 28-ой всероссийский турнир по боксу класса «А» памяти Виктора Сахарова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]