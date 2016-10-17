Анонс на 8 октября
8 октября в 8.00 на базе отдыха «Маяк» во Владивостоке (ул. Якорная бухта, 7) — третий день гонки «On The Edge» и награждение участников.
8 октября в 17.30 во Владивостоке, игровой зал с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - 28-ой всероссийский турнир по боксу класса «А» памяти Виктора Сахарова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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