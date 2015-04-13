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Суд прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора "Примтеплоэнерго"

Суд прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора

Первореченский районный суд прекратил уголовное преследование в отношении бывшего гендиректора КГУП "Примтеплоэнерго" Алены Григорьевой, обвиняемой в превышении должностных полномочий.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", суд постановил назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. руб. При этом, суд сохранил арест на 80 тыс. руб. до выплаты А.Григорьевой штрафа. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд отменил. Приговор может быть обжалован.

Согласно обвинению, А.Григорьева, будучи гендиректором "Примтеплоэнерго", при проведении открытого конкурса на право заключения договора на поставку шести блочно-модульных котельных, обеспечила победу одной из компаний.

Как сообщалось, в октябре 2017 года врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сменил гендиректора КГУП "Примтеплоэнерго", признав работу прежнего руководителя компании А.Григорьевой неэффективной по многим показателям.

В ноябре в доме А.Григорьевой прошли обыски, после чего ее задержали. Позже суд поместил ее под домашний арест.

В марте суд во Владивостоке не стал продлевать срок домашнего ареста А.Григорьевой. Следователи избрали в отношении фигурантки уголовного дела меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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