Во Владивостоке мужчина кинулся с топором на дорожного рабочего

В пятницу, 5 октября, молодой человек на микроавтобусе поругался с дорожными рабочими на улице Иртышской во Владивостоке и погнался за одним из них с топором. Видео данного происшествие опубликовал паблик dpskontrol_125rus. На нем видно, как молодой человек остановил машину посреди дороги, вышел из нее, взял топор и побежал за рабочим, выкрикивая различные угрозы.

К счастью, молодой человек не смог догнать рабочего, а быть может одумался и вернулся к своему автомобилю.

По сообщениям читателей паблика, это не единственный случай бурного выяснения отношений на данном участке. Видимо накал страстей назревает из-за того, что на улице Иртышской уже несколько недель ведутся ремонтные работы, а эт затрудняет движение автотранспорта, машины едут практически по одной полосе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]