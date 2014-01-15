Во Владивостоке мужчина кинулся с топором на дорожного рабочего
В пятницу, 5 октября, молодой человек на микроавтобусе поругался с дорожными рабочими на улице Иртышской во Владивостоке и погнался за одним из них с топором. Видео данного происшествие опубликовал паблик dpskontrol_125rus. На нем видно, как молодой человек остановил машину посреди дороги, вышел из нее, взял топор и побежал за рабочим, выкрикивая различные угрозы.
К счастью, молодой человек не смог догнать рабочего, а быть может одумался и вернулся к своему автомобилю.
По сообщениям читателей паблика, это не единственный случай бурного выяснения отношений на данном участке. Видимо накал страстей назревает из-за того, что на улице Иртышской уже несколько недель ведутся ремонтные работы, а эт затрудняет движение автотранспорта, машины едут практически по одной полосе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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