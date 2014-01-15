Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:49
  0

Во Владивостоке мужчина кинулся с топором на дорожного рабочего

Во Владивостоке мужчина кинулся с топором на дорожного рабочего

В пятницу, 5 октября, молодой человек на микроавтобусе поругался с дорожными рабочими на улице Иртышской во Владивостоке и погнался за одним из них с топором. Видео данного происшествие опубликовал паблик dpskontrol_125rus. На нем видно, как молодой человек остановил машину посреди дороги, вышел из нее, взял топор и побежал за рабочим, выкрикивая различные угрозы.

К счастью, молодой человек не смог догнать рабочего, а быть может одумался и вернулся к своему автомобилю.

По сообщениям читателей паблика, это не единственный случай бурного выяснения отношений на данном участке. Видимо накал страстей назревает из-за того, что на улице Иртышской уже несколько недель ведутся ремонтные работы, а эт затрудняет движение автотранспорта, машины едут практически по одной полосе.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря