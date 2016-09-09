В выходные приморцы могут продолжить купальный сезон

В ближайшие выходные дни погода в Приморском крае будет разной.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в субботу день обещает быть погожим. В ночные часы температура воздуха ожидается около +5…+11 °С, в горных районах до −4 °С, на южном побережье +11…+16 °С. Днём воздух будет прогреваться до +18…+24 °С.

В воскресенье по северу края будет проходить атмосферный фронт и вызовет небольшие и умеренные дожди. Восточная половина края попадёт под влияние тайфуна «Конг-рей», который будет смещаться над акваторией Японского моря в сторону Сангарского пролива. Пройдут дожди, но интенсивность их будет больше. На побережье усилится ветер. Юго-запад и запад Приморья может вообще остаться без осадков. В ночные часы температура воздуха повысится, а днём, наоборот, понизится.

На сегодняшний день на большей части края преобладает высокий класс горимости леса. Предстоящие дожди пожароопасную обстановку во многих районах улучшат, класс пожароопасности снизится.

На реках Приморья спад воды остановился. На реках юго-восточных районов начнётся подъём воды, но без существенных разливов и затоплений.

Во Владивостоке субботний день будет облачным, но большую часть времени без осадков. Небольшой дождь может пойти ближе к вечеру. Температура воздуха ночью +11…+14 °С, днём +16…+19 °С. В ночь на воскресенье возможен небольшой дождь, а днём прояснит. Сильный северо-западный ветер немного понизит температуру воздуха. В целом выходные будут благоприятны для отдыха на природе. Только на случай дождя стоит приготовить укрытие.

У желающих продолжить купальный сезон есть такая возможность — температура воды в Амурском заливе +18 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]