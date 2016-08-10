Во Владивостоке назначены и. о. мэра и четыре новых зама главы города

Глава Владивостока Виталий Веркеенко подписал распоряжения о назначении четырех заместителей и перераспределил полномочия между вице-мэрами города сегодня, 5 октября. Кадровый блок усилен для обеспечения стабильной работы всех подразделений администрации.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, Александр Юров, занимавший позицию начальника управления ТЭК, в статусе вице-мэра продолжит контролировать подготовку города к отопительному сезону, а также будет курировать управление экологии, управление содержания жилищного фонда и управление по учету и распределению жилой площади.

Андрей Строкин, возглавлявший Дирекцию по строительству объектов на территории ВГО, будет контролировать работу управления градостроительства и архитектуры, управление муниципальной собственности и управление информационно-программного обеспечения вместо Алексея Литвинова, который уходит в отставку 8 октября. Кроме того, Андрей Строкин будет курировать работу правового блока администрации города.

Советник Виталия Веркеенко Юрий Быстров в статусе заместителя главы администрации города будет курировать управление по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства, управление международных отношений и туризма, последнее планируется вывести в самостоятельную структурную единицу администрации, а также делопроизводство и управление по работе с обращениями граждан.

Заместителем главы администрации Владивостока также назначен Михаил Марков, возглавлявший муниципальное предприятие «Содержание городских территорий», он будет контролировать работу управления дорог и благоустройства, а также управление наружной рекламы и информации.

Также Виталий Веркеенко подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности главы Владивостока с 11 октября Сергея Шерстюка в статусе первого заместителя, в связи со своей отставкой по собственному желанию. Соответствующее заявление глава города передал на рассмотрение в городскую думу 2 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]