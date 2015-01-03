Во Владивостоке подозреваемые в разбойном нападении на таксиста заключены под стражу

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение водителя такси. Мужчина рассказал, что двое пассажиров, находясь в его автомобиле, нанесли ему ножевые ранения и забрали 10 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных на фасаде одного из домов по возможному пути движения подозреваемых. На видео были запечатлены двое парней, возможно причастных к совершению преступления.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении разбойного нападения сотрудники уголовного розыска задержали 22 и 24-летних жителей поселка Трудовое.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]