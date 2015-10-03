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Во Владивостоке в субботу ограничат движение автотранспорта

Во Владивостоке в субботу ограничат движение автотранспорта

Фото: google.com

6 октября во Владивостоке состоится массовое мероприятие, посвященное закрытию байкерского сезона 2018 года. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в центре города будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, движение и парковка транспортных средств будет ограничены с 14:00 до 15:00 на улице Светланской - от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича.

На данный период времени объезд будет осуществляться по улицам Адмирала Фокина, Алеутской и Уборевича.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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