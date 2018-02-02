Строители моста в Кроуновку бетонируют дорожное полотно
Строители нового моста через реку Кроуновку в Уссурийском городском округе ведут работы по устройству проезжей части сооружения.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в настоящий момент забетонированы два пролета из пяти.
«Ведем омоноличивание швов балок пролетного строения. Работы уже выполнены на трех пролетах, в которых балки объединены между собой. На мосту работает бригада из 25 человек. После завершения бетонирования на всех пролетах приступим к установке деформационных швов», – рассказали в "Примавтодоре", которое занимается объектом.
Также строители продолжают отсыпку земляного полотна на подходах к мосту. Здесь задействованы около 10 единиц техники. Открыть движение по новому мосту в село Кроуновка должны до конца года.
Также будет восстановлена дорога в село Кроуновка.
Справочно. Длина нового моста через Кроуновку с подходами составит 850 метров, самого моста – 121 метр. Переход будет освещен и оборудован тротуаром. Важно, что новая конструкция возводится с учетом повышенных гидрологических требований, поэтому способна выдержать большой напор воды.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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